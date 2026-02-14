A Nemi San Valentino diventa una fiaba in musica tra le mura del borgo

A Nemi, il concerto di San Valentino ha attirato un grande pubblico, perché un artista locale ha deciso di trasformare il borgo in un'atmosfera da favola con musica e luci soffuse. La serata ha visto le strade del centro storico riempirsi di coppie e appassionati, tutti desiderosi di vivere un’esperienza romantica e intima tra le mura antiche del paese. Le candele accese hanno contribuito a creare un ambiente magico, mentre le note musicali hanno avvolto i presenti in un clima di festa e calore.

Atmosfera da fiaba e tutto esaurito a Nemi per “San Valentino a Nemi - tra fiaba, candele, musica e poesia”. Nel giorno degli innamorati i Castelli Romani celebrano San Valentino con un grande concerto gratuito a lume di candela e un percorso luminoso con oltre cento installazioni dedicate alle favole. L'evento, organizzato dal Comune, ha trasformato il centro storico in uno scenario romantico e senza tempo, con vista sul suggestivo lago di Nemi. Cuore dell'iniziativa il concerto a lume di candela dell'associazione Primadopera nella prestigiosa sala delle Armi di Palazzo Ruspoli. I posti sono andati esauriti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Nemi San Valentino diventa una fiaba in musica tra le mura del borgo Agropoli diventa il "Borgo d'oro degli innamorati": gli eventi in programma per San Valentino Agropoli si prepara a vivere un fine settimana speciale per San Valentino. San Valentino a Nemi: la magia delle candele a Palazzo Ruspoli Nemi si prepara a vivere due serate speciali tra luci soffuse, musica e poesia. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: San Valentino a Nemi, il 13 e 14 febbraio concerto a Palazzo Ruspoli; San Valentino 2026 a Roma: tutti gli eventi in programma in città e dintorni; San Valentino a Nemi, dove l’amore si ascolta a lume di candela; San Valentino a Nemi: il 13 febbraio grande concerto gratuito a lume di candela a Palazzo Ruspoli. San Valentino a Nemi, il 13 e 14 febbraio concerto a Palazzo RuspoliVisita gratuita anche al percorso luminoso con oltre 100 installazioni dedicate alle Fiabe ... tg24.sky.it San Valentino a Nemi: il 13 febbraio grande concerto gratuito a lume di candela a Palazzo RuspoliIl romanticismo senza tempo di Nemi torna protagonista in occasione della festa degli innamorati con San Valentino a Nemi – tra fiaba, candele, musica e poesia, l’iniziativa promossa da Nemi che il ... adnkronos.com Cari fedeli e cari devoti del Santuario oggi durante la S. messa della Madonna di Lourdes abbiamo invocato la Vergine affidandogli tutti i nostri ammalati di Nemi di Villa delle Querce e di tutti quelli che si affacciano al nostro Santuario invocando la Sua interce facebook