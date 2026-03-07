Apre la Casa di comunità | Sarà riferimento per i pazienti cronici

È stata inaugurata una nuova Casa di comunità, pensata come punto di riferimento per i pazienti con patologie croniche. La struttura mira a offrire un modello organizzativo diverso, in grado di rispondere alle esigenze sanitarie del territorio. La decisione di aprire questa struttura arriva in risposta all’aumento delle malattie croniche tra la popolazione locale. L’obiettivo principale è fornire servizi più accessibili e mirati.

Un nuovo modello organizzativo per rispondere ai bisogni sanitari del territorio, sempre più segnato dall’aumento delle patologie croniche. È questo il cuore del convegno “La casa della comunità – una risposta ai bisogni di salute”, in programma sabato 14 marzo dalle 9.15 alle 13 nella Sala dei Comuni della Provincia. L’iniziativa si inserisce nel percorso che porterà all’apertura, entro fine aprile, della Casa della Comunità di Lodi, negli spazi dell’ex Maternità di viale Savoia. Una struttura pensata come presidio territoriale capace di integrare servizi sanitari e sociali, con particolare attenzione alla presa in carico dei pazienti cronici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

