A 70 anni e senza un rene costretta a vivere nella casa popolare tra la muffa | Mi cadono i detriti nel piatto | FOTO

Una donna di 70 anni risiede da vent’anni in un alloggio popolare in via Beato Giacomo, nel Sacrario, e da oltre sette anni si confronta con un’abbondante infiltrazione d’acqua che danneggia l’interno dell’abitazione. La signora, senza un rene e con problemi di salute, riferisce di trovare detriti nel cibo durante i pasti. La casa presenta muffa e condizioni di degrado che compromettono la qualità della vita quotidiana.

Una donna di 70 anni vive da vent'anni in un alloggio popolare del Sacrario, più precisamente in via Beato Giacomo, e da oltre sette anni combatte contro una gravissima infiltrazione che sta distruggendo la sua abitazione. Il problema nascerebbe dal balcone di una proprietà privata situata al.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Notizie correlate

Muffa all'interno della casa popolare. La protesta: "Dicono che è colpa mia perché non faccio arieggiare"Diamo spazio alla segnalazione di un lettore, residente in una casa popolare nel territorio di Russi: "Si tratta di grave presenza di muffa, condensa...

Il Locale compie dieci anni: biodiversità colombiana nel piatto e nel bicchiere \ FOTONel cuore di Palazzo Concini, negli spazi di quella che un tempo era una lavanderia del Duecento, Il Locale Firenze festeggia i suoi dieci anni...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Tumore al rene operato con il robot: organo salvato grazie alla simulazione su un modello 3D; Tumore del rene, sbarca all'Ospedale di Chioggia la nefrectomia radicale laparoscopica; Melatonina: quali sono gli effetti collaterali e le controindicazioni?; È René Schönmann il pilota morto nel tragico incidente con l’aliante.

Pensione a 70 anni per gli statali nel 2026: come funziona e chi sono gli esclusiLa spiegazione delle regole indicate dal Ministero per prevedere la pensione a 70 anni per gli statali nel 2026. Ecco i dettagli sui requisiti, come funziona e quali sono le novità in vigore. ticonsiglio.com

39 anni a luglio Ma la classe non ha età #Pedro #LazioUdinese #SerieAEniLive #DAZN x.com

In manette un uomo di 70 anni con precedenti specifici in provincia di Belluno, uno di 63 anni nella provincia Mantovana e un 28enne della provincia di Como. All’operazione ha collaborato l’Fbi Leggi l'articolo #pedopornografia facebook