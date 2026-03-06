Muffa all' interno della casa popolare La protesta | Dicono che è colpa mia perché non faccio arieggiare

Un residente di una casa popolare a Russi segnala la presenza di muffa, condensa e umidità all’interno del suo alloggio. La persona spiega che, secondo le autorità, la causa sarebbe la mancanza di arieggiamento, ma evidenzia il problema di umidità che si è sviluppato nell’abitazione. La denuncia evidenzia una situazione di degrado e disagio che coinvolge direttamente chi abita la casa.

Diamo spazio alla segnalazione di un lettore, residente in una casa popolare nel territorio di Russi: "Si tratta di grave presenza di muffa, condensa e umidità nell’alloggio in cui vivo. Ho richiesto intervento urgente per problemi di salute (enfisema polmonare) con tutta la documentazione. Hanno fatto un sopralluogo poi non li ho mai più visti e sentiti, tranne più avanti, quando mi hanno inviato una comunicazione che il problema è causato da me perché non faccio arieggiare la casa". "Un problema dato dalla struttura e dalle finestre e cassonetti dalle quali passa aria e all'interno della abitazione si forma lo sbalzo termico. Ho riscritto all'istituto con le informazioni che ho recepito dagli ingegneri competenti, ma loro non hanno risposto perché lo sanno bene che il problema è la struttura". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

