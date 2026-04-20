Il Locale compie dieci anni | biodiversità colombiana nel piatto e nel bicchiere FOTO

Nel cuore di Palazzo Concini, negli spazi di quella che un tempo era una lavanderia del Duecento, Il Locale Firenze festeggia i suoi dieci anni ospitando un percorso dedicato alla Colombia gastronomica. Una cena “a otto mani” (tra cucina e bar) che ha messo a confronto due squadre e due visioni.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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