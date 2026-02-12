Mirandola settant’anni di nozze per Marisa e Giancarlo | una storia d’amore tra ricostruzione e boom economico

Marisa e Giancarlo festeggiano oggi 12 febbraio 2026 i loro settant’anni di matrimonio a Mirandola. Una storia d’amore lunga una vita, attraversata da ricostruzione e boom economico. La coppia, ormai anziana, ha vissuto momenti difficili e felici, sempre insieme. La loro festa è diventata un simbolo di famiglia e di resistenza nel tempo. Ora, con anni di ricordi alle spalle, guardano al futuro con serenità.

Settant'anni di Promesse: La Storia di Marisa e Giancarlo, un Viaggio nel Tempo da Mirandola. Bologna – Marisa Mingarini e Giancarlo Valentini, residenti a Mirandola, festeggiano oggi, 12 febbraio 2026, settant'anni di matrimonio. Una straordinaria testimonianza di amore e resilienza, un traguardo che li consacra come un esempio di vita condivisa in un'epoca segnata dalla precarietà delle relazioni. La loro storia, celebrata come "nozze di titanio", si intreccia con quella della comunità emiliana e riflette un'epoca in profonda trasformazione. Un Incontro nel Dopoguerra: Le Radici di una Storia d'Amore.

