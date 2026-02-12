Google al Contrasto della Violenza Digitale | Nuovo Tool per Cancellare Immagini e Dati Personali dal Web con un Click

Google lancia un nuovo strumento per aiutare le persone a cancellare immagini e dati personali dal web con un semplice clic. La funzione mira a contrastare la violenza digitale, offrendo agli utenti un modo più diretto e rapido per rimuovere contenuti indesiderati. La novità arriva mentre cresce l’attenzione sui rischi legati alla diffusione di informazioni online e sulla necessità di proteggere la propria privacy.

Google Affronta la Violenza Digitale: Nuovo Strumento per Cancellare Immagini e Dati Personali dal Web. Google ha lanciato oggi, 12 febbraio 2026, un nuovo sistema per semplificare la rimozione di immagini e dati personali sensibili dai risultati di ricerca. La mossa risponde alla crescente preoccupazione per la diffusione di contenuti intimi condivisi senza consenso e per la vulnerabilità dei dati personali online, offrendo agli utenti strumenti più rapidi e proattivi per proteggere la propria privacy. La Sfida della Rimozione dei Contenuti Lesivi. La diffusione incontrollata di immagini private rappresenta una forma di violenza digitale in aumento, paragonabile a una violazione della sfera personale con conseguenze psicologiche significative.

