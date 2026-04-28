70 mila euro per riqualificare gli spogliatoi della pista di atletica di Bibbiena

Da arezzonotizie.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bibbiena ha ricevuto un finanziamento di 70 mila euro proveniente da un bando dedicato all'efficientamento energetico e alla ristrutturazione degli spogliatoi della pista di atletica locale. I lavori di riqualificazione sono programmati per essere completati tra il 2026 e il 2027. La somma assegnata mira a migliorare le strutture sportive della zona.

Il Comune di Bibbiena ha ottenuto un finanziamento di 70 mila euro tramite un nuovo bando, destinato all'efficientamento energetico e alla ristrutturazione degli spogliatoi della pista di atletica di Bibbiena, con termine dei lavori previsto tra il 2026 e il 2027. L'intervento prevede la.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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