70 mila euro per riqualificare gli spogliatoi della pista di atletica di Bibbiena

Il Comune di Bibbiena ha ricevuto un finanziamento di 70 mila euro proveniente da un bando dedicato all'efficientamento energetico e alla ristrutturazione degli spogliatoi della pista di atletica locale. I lavori di riqualificazione sono programmati per essere completati tra il 2026 e il 2027. La somma assegnata mira a migliorare le strutture sportive della zona.

Il Comune di Bibbiena ha ottenuto un finanziamento di 70 mila euro tramite un nuovo bando, destinato all'efficientamento energetico e alla ristrutturazione degli spogliatoi della pista di atletica di Bibbiena, con termine dei lavori previsto tra il 2026 e il 2027. L'intervento prevede la.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Bibbiena, si riqualificano gli spogliatoi della pista di atleticaArezzo, 28 aprile 2026 – Bibbiena, si riqualificano gli spogliatoi della pista di atletica grazie a un bando con il parco nazionale. Bibbiena, Il comune ha ottenuto un finanziamento di 55 mila euro per la digitalizzazioneArezzo, 26 marzo 2026 – Il comune di Bibbiena ha ottenuto un finanziamento di 55 mila euro per la digitalizzazione. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Bibbiena, si riqualificano gli spogliatoi della pista di atletica; Suor Alvina, dall'India all'Italia: la protettrice del Giardino Biblico di Partina; Bibbiena si riqualificano gli spogliatoi della pista di atletica; Suor Alvina | 50 anni di fede tra l’India e il Casentino. Bibbiena, si riqualificano gli spogliatoi della pista di atleticaArezzo, 28 aprile 2026 – Bibbiena, si riqualificano gli spogliatoi della pista di atletica grazie a un bando con il parco nazionale. Bibbiena ha vinto un altro bando da 70 mila euro per la riqualifica ... lanazione.it Panno Casentino, la produzione riparte grazie all'azienda pratese Manteco Il Sindaco di Bibbiena @filivagnolisindaco saluta il nuovo corso del Panno Casentino dopo che Manteco, azienda pratese leader nei tessuti in lane di pregio, dopo aver acquisito la st facebook