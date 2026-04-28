4go fourtravel di senago | vent' anni di viaggi oggi con l' intelligenza artificiale

L'agenzia di viaggi con sede a Senago, attiva da più di vent'anni, ha annunciato l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei suoi servizi. La proprietà ha confermato questa novità, sottolineando come si tratti di un passo importante per aggiornare l'offerta commerciale e migliorare l’esperienza dei clienti. La decisione arriva in un momento di crescente utilizzo di tecnologie digitali nel settore turistico.

Gentile Redazione, mi chiamo Massimiliano Schilirò e sono il titolare di 4GO FourTravel, agenzia di viaggi con sede a Senago da oltre vent'anni. In questi due decenni abbiamo accompagnato migliaia di famiglie e coppie del Nord Milano — da Bollate a Paderno Dugnano, da Saronno a Monza — nella.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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