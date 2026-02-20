Corsi online e materiali didattici su Internet usati dal 33% degli utenti Internet UE Italia sotto la media I dati

Nel 2024, il 33% degli utenti Internet dell’UE ha confermato di aver frequentato corsi online o usato risorse didattiche digitali negli ultimi tre mesi. Tuttavia, l’Italia si ferma sotto questa media, con una percentuale inferiore. Molti studenti e professionisti cercano strumenti digitali per aggiornarsi o migliorare le competenze. La differenza tra i paesi europei si nota anche in termini di accesso e utilizzo di piattaforme di formazione online. La diffusione di queste risorse continua a crescere, anche grazie alle iniziative di formazione a distanza.