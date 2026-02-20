Corsi online e materiali didattici su Internet usati dal 33% degli utenti Internet UE Italia sotto la media I dati
Nel 2024, il 33% degli utenti Internet dell’UE ha confermato di aver frequentato corsi online o usato risorse didattiche digitali negli ultimi tre mesi. Tuttavia, l’Italia si ferma sotto questa media, con una percentuale inferiore. Molti studenti e professionisti cercano strumenti digitali per aggiornarsi o migliorare le competenze. La differenza tra i paesi europei si nota anche in termini di accesso e utilizzo di piattaforme di formazione online. La diffusione di queste risorse continua a crescere, anche grazie alle iniziative di formazione a distanza.
Nel 2024 il 33% degli utenti Internet dell’Unione europea ha dichiarato di aver seguito un corso online o di aver utilizzato materiali di apprendimento digitale nei tre mesi precedenti l’indagine. Il dato, diffuso da Eurostat e sintetizzato nel grafico “People doing an online course or using online learning material, 2024”, segna un aumento di 3 punti percentuali rispetto al 2023, quando la quota si attestava al 30%. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Dipendenza da Internet, il 56,5% degli studenti ha provato a diminuire il tempo trascorso online ma senza successo. La scuola ultimo baluardo? I dati statistici
Leggi anche: Diretta tv e streaming Milan-Sassuolo: ecco come e dove vedere la partita anche online su internetLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Focus Dichiarazioni 2026; Studiare, crescere, scegliere: le iniziative dell'Alma Mater dedicate all'orientamento — Italiano; Cyber security, l’abbondanza di formazione online fa cadere ogni alibi; Intelligenza artificiale per governarla a scuola ci vuole una rete, 60 corsi e 600 ore di formazione. Il modello del FVG.
Corsi di Laurea OnlinePrendere la laurea online, un tempo sarebbe quanto meno suonato un po’ strano. Oggi le lauree telematiche sono diventate una realtà consolidata, oltre che molto apprezzata sia dagli studenti – ... punto-informatico.it
I migliori corsi online per PythonScegliendo un corso online per Python, potrete gettare le basi per nuove opportunità lavorative, approfondire questo linguaggio di programmazione se lo conoscete già e, in ogni caso, arricchire il ... tomshw.it
Qualcuno mi consiglia corsi online o in presenza a Roma di Cedils o ditals secondo livello - facebook.com facebook
#APREformazione | Programmazione 2026 Scopri tutti i corsi online sul Programma quadro #HorizonEU Primo appuntamento: 26/02 Privacy, Ricerca Clinica e Innovazione Digitale Iscriviti ai corsi #APRE e potenzia le tue competenze bit.l x.com