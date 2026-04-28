35 milioni per la Sp 109 Lucera-San Severo Tutolo | Si accelerino i tempi perché su quella strada si muore

La Regione ha ricevuto l’ok dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per riassegnare le risorse FSC destinate alla strada statale 109 tra Lucera e San Severo, un intervento richiesto più di un anno fa. La somma prevista è di 35 milioni di euro. Antonio Tutolo ha sollecitato un’accelerazione dei lavori, evidenziando i rischi legati alla sicurezza lungo quella arteria. La notizia era stata anticipata anche da un consigliere regionale.

Come già anticipato dal consigliere regionale Nicola Gatta, la Regione ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il via libera alla rimodulazione delle risorse FSC “richiesta oltre un anno fa” evidenzia Antonio Tutolo. Di questi, 35 milioni di euro saranno destinati.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Sp 109: 35 milioni per rilanciare la viabilità tra Lucera e San Severo? Cosa sapere Il Ministero stanzia 35 milioni di euro per il rifacimento della SP 109. La Sp 109 verrà messa in sicurezza: dal MIT piovono 35 milioni di euroPer la progettazione e la realizzazione del collegamento tra Lucera e San Severo attraverso la strada provinciale 109, ci sono 35 milioni di euro. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Sp 109 verrà messa in sicurezza: dal MIT piovono 35 milioni di euro; Capitanata, 35 milioni per la Sp109: Collegamento strategico tra Lucera e San Severo; SP 109 Viabilità in Capitanata, Gatta: Dal MIT 35 milioni per la SP 109 Lucera–San Severo; Viabilità, svolta in Capitanata. Gatta: 35 milioni dal MIT per la SP109 e il collegamento con San Severo. Capitanata, 35 milioni per la Sp109: Collegamento strategico tra Lucera e San SeveroUn investimento da 35 milioni di euro per migliorare la viabilità della Capitanata. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ... immediato.net SP 109 Viabilità in Capitanata, Gatta: Dal MIT 35 milioni per la SP 109 Lucera–San SeveroLa Capitanata potrà contare su 35 milioni di euro per la progettazione e per la realizzazione del collegamento dei comuni di San Severo e Lucera tramite la SP109 ... statoquotidiano.it CAPITANATA, 35 MILIONI PER LA SP109: “Collegamento strategico tra Lucera e San Severo” - facebook.com facebook