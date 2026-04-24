Il Ministero ha approvato un investimento di 35 milioni di euro destinato al rifacimento della strada provinciale 109, che collega i comuni di Lucera e San Severo. La somma deriva dai fondi del Piano di sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 e mira a migliorare la viabilità tra le due località. L'intervento prevede lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della strada.

? Cosa sapere Il Ministero stanzia 35 milioni di euro per il rifacimento della SP 109.. L'opera collegherà Lucera e San Severo tramite i fondi FSC 2021-2027.. Trentacinque milioni di euro stanziati dal Ministero per potenziare la viabilità tra Lucera e San Severo tramite il rifacimento della Sp 109, un’opera che permetterà finalmente di collegare le zone interne con il casello autostradale di San Severo. La decisione arriva dopo un percorso complesso che ha il coinvolgimento diretto di Nicola Gatta, consigliere regionale e responsabile dei fondi Cis di Capitanata, il quale ha spiegato come l’intervento sia stato inserito nel progetto della Regionale 1 nonostante le iniziali difficoltà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sp 109: 35 milioni per rilanciare la viabilità tra Lucera e San Severo

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