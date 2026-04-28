32 nomi di Forza Italia e civici per la lista che sostiene Marcello Comanducci | i nomi

Sono stati resi noti i nomi dei candidati di Forza Italia e delle liste civiche che sostengono Marcello Comanducci alle prossime elezioni comunali. La lista comprende 32 persone, molte delle quali provenienti dall’attuale consiglio comunale e dai membri della giunta precedente. La presentazione ufficiale si è svolta nelle ultime ore, con alcuni candidati che hanno già ricoperto incarichi pubblici in passato.

In testa ci sono coloro che escono dall'esperienza attuale del consiglio comunale e gli amministratori della giunta Ghinelli. Poi un'insieme di appartenenti a Forza Italia e di civici, tra i quali anche alcuni rappresentanti della comunità del Bangladesh. Il coordinatore organizzativo Simon.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Filippo Boscagli svela la lista civica: i suoi 32 nomi per LeccoDecine di persone hanno riempito la sede di via Carlo Cattaneo per la corsa elettorale. Leggi anche: Inizia la costruzione delle liste, simboli e nomi da scegliere. Fanfani su Comanducci: "L'unione fa la forza e lui ha saputo unire" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Chi sono i 32 che vogliono cambiare Lecco: la lista completa di Forza Italia per Boscagli Sindaco; Centrodestra, i 32 candidati di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Cannizzaro · ilreggino.it; Lecco: i valori del partito nella lista di Forza Italia. I nomi; Mantova, la lista di Forza Italia per le comunali punta agli insoddisfatti Pd. Elezioni Reggio Calabria, ufficiale la lista di Forza Italia: i NOMI dei candidati del partito azzurroForza Italia, il partito del candidato Sindaco Francesco Cannizzaro, ha presentato la sua lista in vista delle elezioni comunali. La lista di Forza Italia è composta principalmente dagli uscenti, d ... strettoweb.com La lista di Forza Italia tra sorprese e conferme. Esce Simon Pietro PalazzoUfficiali i nomi di Forza Italia con qualche sorpresa. Tra queste Simon Pietro Palazzo che ha deciso di non ricandidarsi. C'è Lucia Tanti, attuale vice sindaco con il simbolo Avanti Arezzo. Questi i ... corrierediarezzo.it Ricapitoliamo, perché qui si sta perdendo il senso della realtà. • La Lega, insieme a Fratelli d’Italia e Forza Italia, negozia il nuovo Patto di Stabilità con il suo Ministro dell’Economia a dicembre 2023. • La Lega, per mano del sottosegretario Luigi D’Era - facebook.com facebook Nella città di Vannacci il centrodestra vuole vincere nascondendo i simboli. Si tratta di Viareggio, dove Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia alle elezioni comunali sostengono un ex esponente del PD, mentre l’ex generale ha scelto di non partecipare. x.com