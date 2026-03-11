Inizia la costruzione delle liste simboli e nomi da scegliere Fanfani su Comanducci | L' unione fa la forza e lui ha saputo unire

Le operazioni di definizione delle liste, dei simboli e dei nomi da presentare sono iniziate ufficialmente. Un esponente politico ha commentato positivamente il ruolo di un altro candidato, sottolineando la capacità di unire forze diverse. Le tensioni tra i diversi schieramenti della politica aretina si sono ridotte, dopo settimane di scontri e ripensamenti da parte di alcuni candidati che avevano deciso di ritirarsi o di rifiutare l’offerta.

Le acque della politica aretina si sono calmate. Dopo settimane di rivoluzioni interne, sconvolgimenti di fronti e candidati che hanno rifiutato l'offerta oppure si sono ritirati dalla corsa appena iniziata, adesso sembra che ci sia una minore tensione. Il quadro di quello che gli aretini.