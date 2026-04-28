28 aprile a Lecco | Abbiamo fatto il nostro dovere Meditate sulla strage

Il 28 aprile a Lecco si è svolto un appuntamento in cui sono state pronunciate parole che invitano alla riflessione sulla tragedia di una strage. Prima che si svolgessero i cortei legati a manifestazioni di protesta, un gruppo ha dichiarato di aver svolto il proprio compito, affermando di aver rispettato il dovere. Le dichiarazioni sono state accompagnate da toni che mescolano ironia e provocazione, in un clima di contestazione.

Con spirito beffardo, libero e irriverente, prima che la città fosse presa in ostaggio dai cortei del novello antagonismo, abbiamo adempiuto al nostro compito: abbiamo fatto ciò che è nostro dovere fare.Taccia la loro bile sbarazzina! Rientrino nei ranghi i loro fegati ingrossati! Le sublimi.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Due vite salvate dai farmacisti in due località a Perugia: "Abbiamo fatto solo il nostro dovere"I fatti sono avvenuti a Ponte Ferro e Castel del Piano: le persone in difficoltà portare in sicurezza all'Ospedale di Perugia. Lecco: blocco alle iniziative fasciste per il 28 aprileIl 28 aprile prossimo, Lecco dovrà affrontare una sfida delicata per la tutela della sua identità storica. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 28 APRILE, QUEST’ANNO LA RESISTENZA SI RIAPPROPRIA DELLO STADIO; Lecco, fatti del 28 aprile '45: l'Anpi appone una targa allo stadio; Anpi Lecco, nuova targa in via Pascoli per ricordare il 28 aprile 1945; Ville Aperte in Brianza: al via l’edizione Primavera. Remigrazione, lo striscione a Lecco: cos'è la proposta di legge da 150mila firmeDopo l'accoltellamento mortale in centro, il comitato Remigrazione tende un banner a Maggianico. Il testo della proposta di legge in Cassazione ... leccotoday.it 28 APRILE, QUEST’ANNO LA RESISTENZA SI RIAPPROPRIA DELLO STADIOLECCO – L’Anpi di Lecco, sentita l’amministrazione comunale, ha collocato una targa storica in via Pascoli, sul muro dello stadio che il 28 aprile 1945 fu teatro della fucilazione di 16 tra ufficial ... lecconews.news Ore 13.20 circa. Coda ferma grazie alla nuova viabilità in più un pullman fa scendere i turisti fermando totalmente il traffico. Lecco è fatta di gente che lavora e ha bisogno di muoversi con agilità non solo di turisti del sabato e della domenica. La ciclabile riman - facebook.com facebook