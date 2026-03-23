Due vite salvate dai farmacisti in due località a Perugia | Abbiamo fatto solo il nostro dovere

I fatti sono avvenuti a Ponte Ferro e Castel del Piano: le persone in difficoltà portare in sicurezza all'Ospedale di Perugia. I ringraziamenti dell'ordine dei farmacisti Sono riusciti a salvare la vita a due persone che hanno accusato malori all'interno e all'esterno di alcune farmacie private perugine. Due interventi che l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia ha voluto rimarcare con un ringraziamento pubblico ai farmacisti che hanno operato tempestivamente mettendo in sicurezza i pazienti: "Un sentito apprezzamento e le più vive congratulazioni ai colleghi farmacisti che, con prontezza, competenza e profondo senso di responsabilità professionale, sono recentemente intervenuti in situazioni di emergenza sanitaria, contribuendo in maniera determinante alla salvaguardia della vita dei cittadini". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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