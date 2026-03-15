Lecco | blocco alle iniziative fasciste per il 28 aprile

Il 28 aprile prossimo, a Lecco, le autorità hanno deciso di bloccare le iniziative associate a gruppi fascisti previste per quella data. La decisione è stata presa per prevenire eventuali tensioni e mantenere l'ordine pubblico durante l'evento. Nessuna manifestazione autorizzata a svolgersi nel rispetto delle normative vigenti. La città si prepara a gestire la giornata con una presenza rafforzata delle forze dell'ordine.

Il 28 aprile prossimo, Lecco dovrà affrontare una sfida delicata per la tutela della sua identità storica. Il gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra ha depositato un ordine del giorno volto a impedire qualsiasi iniziativa che evochi il regime fascista in quella data. La richiesta specifica è di attivare un confronto istituzionale con la Questura locale per bloccare manifestazioni che configurino apologia del crimine di guerra. Questa proposta arriva mentre si commemora il cinquantesimo anniversario della Medaglia d’argento al valor militare conferita alla città per il ruolo nella Lotta di Liberazione. Tuttavia, negli anni precedenti si sono verificati episodi disturbanti legati ai cosiddetti repubblichini, inclusi manifesti abusivi firmati i camerati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecco: blocco alle iniziative fasciste per il 28 aprile Articoli correlati Lecco, AVS presenta ordine del giorno: "Il 28 aprile niente iniziative che richiamino il fascismo"Anghileri: "Negli anni scorsi manifestazioni repubblichine e manifesti abusivi firmati dai camerati. Leggi anche: Dal 29 gennaio al 28 febbraio, decine di iniziative in tutto il Paese puntano a trasformare in pratica l'accesso equo alle terapie necessarie per chi convive con una malattia rara