Campobasso madre e figlia uccise dalla ricina | dove trovare i semi

A Pietracatella, la morte di una madre e di sua figlia è al centro di un’indagine ancora aperta. Le due donne sono state trovate decedute in circostanze che hanno portato gli investigatori a concentrarsi sui semi di ricina, che potrebbero essere stati coinvolti. La ricerca dei semi si sta concentrando in vari punti, ma al momento non ci sono ancora dettagli definitivi sulla provenienza o sull’uso di questa sostanza.

Resta ancora un giallo la morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi a a Pietracatella (Campobasso). Se il Centro Antiveleni Maugeri di Pavia ha confermato la presenza di ricina nei campioni di sangue di madre e figlia, morte tra il 27 e il 28 dicembre 2025, la struttura guidata dal professor Carlo Alessandro Locatelli ha accertato la positività alla sostanza “in concentrazioni compatibili con un quadro di intossicazione acuta”. A quanto si è appreso non è esclusa l’ipotesi che l’esposizione alla ricina possa essere avvenuta anche in momenti diversi. Resta il fatto che “nella zona di Campobasso, con un raggio di qualche decina di chilometri, ci sono 4-5 fra giardini e orti botanici, dove sarebbe stato possibile raccogliere in autunno-inverno semi di ricina”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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GIALLO A CAMPOBASSO, MADRE E FIGLIA AVVELENATE CON LA RICINA: AL VIA GLI INTERROGATORI

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Sono ripresi stamattina in questura a Campobasso gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sulla morte per avvelenamento Sara Di Vita e la mamma Antonella Di Ielsi. Gli investigatori seguono ancora più piste #ANSA x.com

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