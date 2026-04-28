25 aprile sotto attacco Spari e svastiche sale la violenza squadrista

Il 25 aprile è stato teatro di episodi di violenza, con spari e simboli fascisti comparsi in alcune manifestazioni. La presenza di svastiche e atti di intimidazione ha suscitato preoccupazione tra le forze dell’ordine e i cittadini. Le polemiche legate alla celebrazione del giorno della Liberazione sono tornate a occupare le pagine dei giornali, alimentando discussioni pubbliche e politiche. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni in diverse zone del paese.

Resistenza Pagliarulo (Anpi): «Il governo teme la partecipazione. Le pistole contro gli antifascisti segnano un pericoloso cambio di passo» Resistenza Pagliarulo (Anpi): «Il governo teme la partecipazione. Le pistole contro gli antifascisti segnano un pericoloso cambio di passo» Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. Le polemiche sul giorno della Liberazione sono diventate un genere giornalistico su cui la maggioranza di governo si catapulta. Questo 25 aprile, però, gli attacchi verso l’Anpi e le altre associazioni antifasciste sono stati più violenti.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - 25 aprile sotto attacco. Spari e svastiche, sale la violenza squadrista Notizie correlate Attacco al corteo del 25 aprile: spari contro due membri ANPI? Cosa sapere Due esponenti ANPI feriti da colpi ad aria compressa a Roma nel Parco Schuster. Doppia violenza USA: sinagoga e campus sotto attaccoDue eventi violenti hanno scosso gli Stati Uniti in questa giornata di venerdì 13 marzo 2026, coinvolgendo una sinagoga nel Michigan e un campus... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gli spari a Roma sul 25 aprile: coppia ferita da un uomo in moto. Un attacco alla democrazia; Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi; Spari a Roma per il 25 Aprile, l'Anpi: Come i partigiani non ci lasceremo intimidire; 25 aprile, Meghnagi: Non volevano gli ebrei. Anpi, farneticanti le accuse della Brigata ebraica. Spari al 25 Aprile, caccia al pistolero: i video della fugaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Spari al 25 Aprile, caccia al pistolero: i video della fuga pubblicato il 28 Aprile 2026 a firma di Vincenzo Bisbiglia ... ilfattoquotidiano.it Spari a Roma per il 25 Aprile, l'Anpi: Come i partigiani non ci lasceremo intimidireDurante il corteo per la festa della Liberazione sono stati esplosi tre colpi di pistola ad aria compressa contro due persone ... tgcom24.mediaset.it Como, spari da un'auto in corsa: ferito grave un ventenne. Ma non è in pericolo di vita. - facebook.com facebook PRIME PAGINE | Spari al gala dei media, Trump di nuovo sotto tiro. La Fenice licenzia Venezi, stop alle collaborazioni #ANSA x.com