Doppia violenza USA | sinagoga e campus sotto attacco

Venerdì 13 marzo 2026, negli Stati Uniti si sono verificati due attacchi violenti: una sinagoga nel Michigan e un campus universitario in Virginia sono stati presi di mira. Nessuna delle due azioni ha ancora ricevuto spiegazioni ufficiali, e le autorità stanno indagando sugli episodi. Le violenze hanno causato danni e paura tra le persone coinvolte.

Due eventi violenti hanno scosso gli Stati Uniti in questa giornata di venerdì 13 marzo 2026, coinvolgendo una sinagoga nel Michigan e un campus universitario in Virginia. Mentre a West Bloomfield l’assalitore è stato ferito ma è riuscito a fuggire dopo aver tentato di penetrare il recinto sacro con un veicolo, all’Old Dominion University un uomo armato ha aperto il fuoco nella facoltà di economia, lasciando due persone ferite e portando alla morte dello stesso aggressore. Le autorità locali hanno attivato protocolli di sicurezza immediati per proteggere le comunità colpite. La dinamica degli scontri rivela una preoccupante tendenza verso la violenza mirata contro luoghi simbolo della vita comunitaria e accademica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Doppia violenza USA: sinagoga e campus sotto attacco Articoli correlati Attacco antisemita alla sinagoga di LiegiBelgio Non ci sono vittime, ma le autorità belghe concordano nell’individuare in un attentato di matrice antisemita l’esplosione avvenuta intorno... Attacco alla sinagoga: mortai sul veicolo, assalitore uccisoUn attacco terroristico ha colpito la periferia di Detroit, nel Michigan, dove un uomo ha guidato il proprio veicolo contro l’ingresso del Temple of...