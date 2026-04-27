Caso Tino Ferrari Renzi vola a Bologna

Il caso del professor Tino Ferrari, militante di Italia Viva, ha attirato l’attenzione dopo che è stato allontanato da un corteo del 25 aprile per aver esibito una bandiera dell’Ucraina. La vicenda si è spostata sul piano politico, con esponenti che hanno commentato l’accaduto. Nel frattempo, un esponente di rilievo del partito ha deciso di recarsi a Bologna, probabilmente per approfondire la questione o incontrare rappresentanti locali.

Il caso del professor Tino Ferrari, il militante di Italia Viva allontanato dal corteo del 25 aprile perché esibiva la bandiera dell'Ucraina, si sposta sul piano del confronto politica. Il leader di IV, Matteo Renzi, ha annunciato una conferenza stampa che si terrà il 28 aprile 2026, alle ore 15.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Pucci diventa un caso politico, PD e Renzi contro MeloniIl caso di Andrea Pucci, comico inizialmente designato come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026, è rapidamente degenerato in una questione... Leggi anche: Ferrari chiude un 2025 “eccezionale”, alza dividendo e vola in Borsa Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 25 aprile, Renzi: Figlio del totalitarismo chi ha cacciato il militante di Iv con bandiera di Kiev; Tino Ferrari, il prof di 81 anni cacciato dal corteo con la bandiera dell’Ucraina: Bloccato con l’ordine di farla sparire, brutta sensazione; Bologna, il pensionato con la bandiera dell'Ucraina e dell'Europa allontanato dal corteo del 25 Aprile: Non si celebra così questa data, mai avuto problemi; Insulti, divisioni, colpi di pistola: così hanno sfregiato la Festa della Liberazione. Caso Tino Ferrari, Renzi vola a BolognaIl leader di IV in città in risposta all'allontanamento del prof con la bandiera ucraina dal corteo del 25 aprile, ma gli attivisti non arretrano: Respinte provocazioni guerrafondaie ... bolognatoday.it Chi è Tino Ferrari, l'anziano professore con la bandiera dell'Ucraina allontanato dal corteo del 25 aprileTino Ferrari, l'81enne ex professore dell'Università di Bologna, è balzato agli onori delle cronache per essere stato allontanato da un corteo del 25 aprile del capoluogo emiliano a causa della bandie ... tag24.it la Repubblica. . Dice Tino Ferrari, classe 1944, l’ex professore universitario, allontanato a Bologna da un corteo degli antagonisti per il 25 aprile perché aveva la bandiera dell’Ucraina insieme a quelle dell’Italia e dell’Europa che a preoccuparlo di più è “l’entu - facebook.com facebook Tino Ferrari “Me ne sono andato con una brutta sensazione addosso. Sono tornato a quando facevo la Bocconi nel ‘68” x.com