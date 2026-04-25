Il 25 aprile, a San Severino, è stata celebrata la Festa della Liberazione con la presenza del presidente della Repubblica. Durante l'evento, sono stati ricordati i fatti storici legati alla fine del regime fascista e all'occupazione nazista. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e partecipazione, coinvolgendo cittadini, autorità e rappresentanti delle istituzioni locali. La giornata ha visto anche momenti di commemorazione e interventi pubblici.

Macerata, 25 aprile 2026 – “A San Severino, facciamo memoria del 25 Aprile, data della Liberazione del nostro Paese. A muoverci non è un sentimento celebrativo di maniera. Tanto meno la pretesa di una storia scritta in obbedienza ad astratte posizioni ideologiche. A muoverci è l’amor di Patria”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto al teatro Feronia il suo intervento per le celebrazioni del 25 Aprile, pronunciando un discorso solenne e insieme attualissimo: un richiamo alla memoria repubblicana, un appello alla pace e un monito contro l’oblio e contro il ritorno degli errori che resero necessaria la Resistenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il 25 Aprile con Mattarella a San Severino: “È la festa di chi ama la libertà, la pace un diritto di ogni popolo”

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