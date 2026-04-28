Il 25 aprile, giornata della Liberazione, viene ricordato come un momento di libertà per il paese. Ogni anno, questa data si trasforma in un'occasione di confronto e discussione, con diverse interpretazioni e posizioni che si manifestano pubblicamente. La ricorrenza richiama eventi storici e coinvolge cittadini, organizzazioni e rappresentanti istituzionali, che esprimono le proprie opinioni attraverso manifestazioni, discorsi e iniziative pubbliche.

Ogni anno, puntuale come la primavera, il 25 aprile torna a essere non solo memoria, ma terreno di scontro. E puntualmente riaffiora un vizio duro a morire: l’idea che la Liberazione sia un marchio registrato, una proprietà privata con tanto di custodi pronti a stabilire chi è “degno” di celebrarla e chi no. È una deriva pericolosa. Perché la storia non è un buffet da cui scegliere solo ciò che conviene, né una bandiera da piantare per escludere gli altri. La Liberazione d’Italia non appartiene a una sola parte, a un solo colore, a una sola narrazione. L’Italia fu liberata grazie a una pluralità di forze. I partigiani, certo, ma non un blocco monolitico: comunisti delle brigate Garibaldi, cattolici delle Fiamme Verdi, azionisti di Giustizia e Libertà, socialisti delle Matteotti, militari delle Brigate Autonome fedeli al Regno.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - 25 aprile: la libertà non ha padroni (e nemmeno un’unica voce)

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