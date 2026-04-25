Il 25 aprile rappresenta una data simbolo per l’Italia, dedicata alla liberazione dal nazifascismo durante la Seconda guerra mondiale. In occasione di questa ricorrenza, un rappresentante istituzionale ha ricordato l’importanza di non dimenticare le persone che hanno contribuito a ottenere la libertà. In un periodo in cui si discute sulla natura della guerra, si ribadisce l’importanza di preservare i valori della democrazia e della pace.

In un’epoca in cui alcuni tentano di farci credere che la guerra sia una condizione normale, è fondamentale tenere stretta la nostra libertà. Non dobbiamo mai dimenticare chi ce l’ha donata. Questo è il messaggio forte e chiaro dell’assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. In un video condiviso sui suoi canali social, l’assessore Onorato sottolinea l’importanza del 25 aprile, definendolo “la festa della Liberazione”. Il significato del 25 aprile. È il giorno in cui l’Italia ha preso una posizione chiara su quale parte della storia volesse abbracciare. Tuttavia, sembra che per il presidente del Senato, La Russa, questo concetto non sia ancora ben compreso.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - 25 aprile. Onorato: non dimentichiamo mai chi ci ha donato la liberta’

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RomaToday. . Roma e l'overtourism L'assessore @alessandro_onorato a #Romatodayincontra: "Abbiamo eliminato 800 key box dal centro. Ecco come riusciremo a spostare i flussi turistici" Questo è solo un estratto della lunga intervista all'assessore Onorato. - facebook.com facebook