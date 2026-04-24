Il 25 aprile, presso l’Università per Stranieri di Siena, si è svolta un’iniziativa pubblica dedicata alla memoria della Resistenza. L’evento ha coinvolto diverse voci, tra cui rappresentanti accademici, artistici e studenti, che hanno condiviso riflessioni sul tema. La serata si è concentrata sulla presentazione del romanzo ’L’Agnese va a morire’ di Renata Viganò, con l’obiettivo di raccontare il passato e mantenere vivo il ricordo di chi ha contribuito alla libertà.

Una lettura corale per raccontare la Resistenza e riportarla nel presente. In vista del 25 aprile, l’ Università per Stranieri di Siena ha promosso un’iniziativa pubblica che ha unito voci diverse, accademiche, artistiche e studentesche, attorno al romanzo ’ L’Agnese va a morire ’ di Renata Viganò. Accanto al rettore Tomaso Montanari, alla presidente dell’Anpi Siena Silvia Folchi e all’attrice e regista Jasmine Trinca, gli studenti dell’ateneo e delle scuole hanno preso parte alla lettura di brani del romanzo. "Le università non possono che essere antifasciste, perché la nostra Costituzione lo è in ogni parola, in ogni virgola – commenta il rettore Montanari –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 25 aprile alla Stranieri. Trinca: "Giusto ricordare chi ci ha dato la libertà"

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Abbiamo notato che molti ridono quando rispondiamo nei vari commenti che non è possibile in Italia, così come in tutta Europa, mettere vincoli alle squadre in merito al discorso stranieri. Ma si tratta di un regola, famosissima, per tutti nota come sentenza Bosm - facebook.com facebook

Incentivi agli stranieri che denunciano. La proposta Dem, chi collaborera' con la giustizia potrà restare in Italia. x.com