25 aprile in centro i commercianti di via Farini | Così si penalizza il commercio

Durante le celebrazioni del 25 aprile nel centro storico di Parma, un concerto in piazza ha attirato numerosi cittadini. In via Farini, i commercianti hanno espresso preoccupazione riguardo alle restrizioni o alle modalità adottate, ritenendole dannose per le attività commerciali della zona. La manifestazione ha coinvolto anche la partecipazione di pubblico, creando un’atmosfera vivace nel cuore della città.

Il concerto del 25 aprile in piazza ha animato il centro storico di Parma, richiamando una grande partecipazione di cittadini per le celebrazioni della Liberazione. Un appuntamento sentito e partecipato, che però non ha mancato di generare qualche malumore tra i commercianti.A sollevare la.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Centro sportivo e via Farini: così Pilastri cambierà lookDal centro sportivo frazionale all’alimentari ripartito, dal fondamentale punto sanitario di Palazzo Mosti all’imminente asfaltatura di via Farini. Abbadia e il commercio. Bando per i fondi sfitti: "Così si rigenera il centro"Abbadia Pulse: il progetto Pop Up che valorizza il centro del paese sarà presentato il 31 marzo alle 17. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Celebrazioni del 25 aprile: tutte le modifiche alla viabilità; Un presidio sotto al Comune di Torino, poi la tradizionale fiaccolata del 24 aprile: orari, percorso e linee Gtt deviate; Dall’omaggio di Alessi a Sottsass alla nuova collezione Home di Prada, passando per oggetti nomadi di Louis Vuitton: tutti gli eventi del Fuorisalone 2026; Generation Week: il futuro visto dalle nuove generazioni prende forma negli spazi di Banca Investis. L'ex scalo ferroviario abbandonato , Milano scalo Farini, che pian piano si sta trasformando e mi ricorda Los Angeles - facebook.com facebook