Centro sportivo e via Farini | così Pilastri cambierà look

Il centro sportivo frazionale e via Farini sono al centro di interventi che cambieranno il volto della zona. Sono in corso lavori di riqualificazione, tra cui l’ampliamento del centro sportivo, la ristrutturazione dell’alimentari ripartito e la realizzazione di un nuovo punto sanitario in Palazzo Mosti. Inoltre, è prevista l’asfaltatura di via Farini. Questi interventi sono in fase di esecuzione e si concluderanno a breve.

Dal centro sportivo frazionale all'alimentari ripartito, dal fondamentale punto sanitario di Palazzo Mosti all'imminente asfaltatura di via Farini. Di questo e molto altro si è parlato lunedì sera a Pilastri, al Teatro Nuovo, nell'incontro che l'amministrazione ha voluto tenere con i cittadini per avere un contatto diretto e puntuale con chi il territorio lo vive ogni giorno. E le persone hanno risposto numerose: oltre quaranta le presenze all'incontro pubblico, in cui il sindaco Simone Saletti ha raccontato le principali progettualità per la frazione: "La novità più imminente riguarda il centro sportivo di Pilastri – ha detto il sindaco –.

