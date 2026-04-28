25 aprile Fiano | Ferita amara che va risolta insieme

Durante la manifestazione del 25 aprile a Milano, è stato riferito che la Brigata ebraica è stata esclusa dal corteo. Questa decisione ha suscitato reazioni e discussioni tra i partecipanti. Le autorità hanno spiegato che la scelta è stata presa per motivi organizzativi e di sicurezza. La questione ha acceso un dibattito sulla presenza delle diverse componenti della memoria storica durante le commemorazioni.

Aver allontanato dal corteo del 25 aprile a Milano la Brigata ebraica “è una ferita amara che bisogna risolvere insieme”. A parlare è Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele, parlando delle polemiche sorte per il corteo del 25 aprile a Milano, prima di entrare al Memoriale della Shoah all’incontro ‘Oscad – le vittime dell’odio’ con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la senatrice a vita Liliana Segre nel capoluogo lombardo. Torre dei Conti, Cgil ricorda Octav Stroici con la figlia Alina: “Tanti come papà. Non dimentichiamo” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 aprile, Fiano: "Ferita amara che va risolta insieme" Notizie correlate 25 Aprile, Fiano (Pd): "Ci hanno detto che siamo saponette mancate"Intervenuto al microfono della nostra inviata Rossella Ivone, l'esponente del Pd e di Sinistra per Israele Emanuele Fiano ha commentato l'esclusione... Celebrato il 25 aprile, "tutto ciò che ancora oggi tiene insieme la nostra comunità"È stata celebrata oggi, a Lecco come nel territorio, la ricorrenza del 25 aprile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milano, Fiano: Siamo stati cacciati, ci hanno detto siete saponette mancate; La ferita del corteo sul 25 Aprile, la Brigata ebraica non sfila: Cacciati da minoranza e polizia; A Milano insulti alla Brigata ebraica: Fuori, assassini. E la Polizia li fa uscire dal corteo, è polemica: Inaccettabile, nostri diritti non garantiti; 25 aprile, Meghnagi: Non volevano gli ebrei. Anpi, farneticanti le accuse della Brigata ebraica. 25 aprile, Fiano: Ferita amara che va risolta insiemeAver allontanato dal corteo del 25 aprile a Milano la Brigata ebraica è una ferita amara che bisogna risolvere insieme. A parlare è Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele, parlando delle ... lapresse.it Fiano: Sbagliato accusare di antisemitismo l'Anpi, ma bisogna sanare la ferita del 25 aprilePrima di entrare al Memoriale della Shoah all'incontro 'Oscad - le vittime dell'odio', Emanuele Fiano,ex deputato del Partito Democratico, ha ricordato che negli ultimi 20 anni ci sono state contestaz ... milano.repubblica.it Un’altra testimonianza di una signora che era alla manifestazione a Milano e che ha risposto alle menzogne di Fiano su Facebook x.com Soccer Altamura, la regular season si chiude con una sconfitta a Fiano. Ora i quarti playoff col Bitonto #SerieAFemminile facebook