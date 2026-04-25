Celebrato il 25 aprile tutto ciò che ancora oggi tiene insieme la nostra comunità

Oggi si è svolta a Lecco e nei comuni vicini la commemorazione del 25 aprile. La mattina è iniziata con una messa al Santuario di Nostra Signora della Vittoria, seguita dalla deposizione di fiori in ricordo dei caduti. La cerimonia si è svolta a partire dalle 10, coinvolgendo diverse persone e rappresentanti istituzionali. La giornata ha visto la partecipazione della comunità locale, che ha ricordato l’importanza di questa ricorrenza.

È stata celebrata oggi, a Lecco come nel territorio, la ricorrenza del 25 aprile. Nel capoluogo, dopo la messa al Santuario di Nostra Signora della Vittoria, con la deposizione di un omaggio floreale ai caduti, dalle 10.15 il corteo si è spostato da a piazza Manzoni a piazza Cermenati e alle 11.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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