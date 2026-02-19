Servigliano ricorda Battisti | concerto ‘Lumina’ tra musica aneddoti e partecipazione del pubblico

Sabato sera, il Teatro ‘Ideale’ di Servigliano si anima con il concerto ‘Lumina’, dedicato a Lucio Battisti. La causa è la commemorazione del cantautore, scomparso nel 1998, e la volontà di far rivivere le sue canzoni più amate. Gli artisti in scena ripropongono brani storici, accompagnati da aneddoti sulla sua vita. Il pubblico canta e si commuove, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. La serata si conclude con un momento di partecipazione collettiva, mentre le luci si spengono lentamente.

Servigliano Rievoca Lucio Battisti: Un Concerto di Emozioni nella Rassegna ‘Lumina’. Un intenso omaggio a Lucio Battisti ha riempito sabato sera il Teatro ‘Ideale’ di Servigliano, nell’ambito della rassegna culturale ‘Lumina’. Il concerto, interpretato da Leandro Ghetti e Andrea Adami, ha ripercorso le tappe della carriera del cantautore italiano, evocando ricordi e generando un’atmosfera di profonda partecipazione emotiva nel pubblico. Un Palcoscenico Illuminato dalla Memoria. L’evento ha trasformato il Teatro ‘Ideale’ in un luogo di memoria musicale. L’accurata preparazione scenografica, con candele a illuminare il palcoscenico e alcune aree del teatro, ha creato un’atmosfera intima e suggestiva, predisponendo il pubblico a un’esperienza emotiva intensa.🔗 Leggi su Ameve.eu Musica, sul palco del Teatro Rosmini Sasha Torrisi nel concerto omaggio a Lucio BattistiIl 17 gennaio alle 20:45, il Teatro Rosmini di Borgomanero ospita un concerto dedicato a Lucio Battisti, interpretato da Sasha Torrisi, ex voce e chitarrista dei Timoria. Leggi anche: Musica: a Novara concerto omaggio a Lucio Battisti con gli Exodus Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Omaggio a Lucio Battisti, serata di ’emozioni’. Omaggio a Lucio Battisti, serata di ’emozioni’E’ stato un successo in termini di ‘emozioni’, proprio come quelle che cantava Lucio Battisti, il concerto andato in ... msn.com ÈTv Marche. . A Servigliano nel Giorno della Memoria si ricorda l'Olocausto dimenticato delle persone con disabilità: quasi 400 mila le vittime del reich, insieme agli studenti delle scuole del territorio. La scrittrice Federica Ferrara: “Ho raccontato questa pagina facebook