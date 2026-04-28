170 nuovi arbusti per ri-alberare il Castro e Bicchieraia | la mappa

Dopo circa diciotto mesi di discussioni e preparativi, è stato avviato il progetto di piantumazione di 170 arbusti nelle zone di Castro e Bicchieraia. L’intervento riguarda le aree coinvolte negli interventi di sicurezza idraulica lungo i corsi d’acqua. La scelta delle specie e il posizionamento sono stati definiti dopo confronti tra associazioni e cittadini, con l’obiettivo di ri-alberare le zone interessate.

Dopo quasi un anno e mezzo di attesa, confronto e impegno da parte delle associazioni e dei cittadini, prende finalmente avvio il progetto di ri-alberatura di parte delle aree interessate dagli interventi di messa in sicurezza idraulica lungo i corsi d’acqua Castro e Bicchieraia della città.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Verde pubblico, cittadini e associazioni piantumano nuovi alberi e arbusti in cittàNel pomeriggio di venerdì 20 a Malborghetto si è svolto un momento di partecipazione e cura del territorio nell'ambito del Patto comunale di... Stellantis, Pratola Serra accelera: +170 lavoratori e nuovi scenariTempo di lettura: 2 minuti Ripartono le assunzioni nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, con nuovi ingressi e stabilizzazioni.