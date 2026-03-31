Stellantis Pratola Serra accelera | +170 lavoratori e nuovi scenari

Lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra ha avviato nuove assunzioni, con un incremento di circa 170 lavoratori rispetto al passato. Le operazioni di assunzione riguardano sia inserimenti temporanei che stabilizzazioni di personale già impiegato nello stabilimento. La ripresa delle assunzioni si inserisce in un quadro di attività in crescita presso lo stabilimento.

Tempo di lettura: 2 minuti Ripartono le assunzioni nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, con nuovi ingressi e stabilizzazioni. Per la Fismic è la conferma della validità del CCSL e della strategia industriale adottata, in attesa del piano di maggio decisivo per il futuro. “Il ritorno alle assunzioni nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra è una scommessa vinta dai firmatari del CCSL. Da giugno 2008 ad oggi, fiumi di previsioni sbagliate si sono rincorse, senza mai azzeccarne una – si legge nella nota – Quelli che si vantavano di non aver sottoscritto accordi prima con Fiat e poi con Stellantis, hanno puntato sul cavallo sbagliato, dichiarano Mosca e Zaolino (Segretario e Coordinatore Generale Fismic). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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