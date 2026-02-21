Verde pubblico cittadini e associazioni piantumano nuovi alberi e arbusti in città

Venerdì pomeriggio, a Malborghetto, cittadini e associazioni hanno piantato nuovi alberi lungo le strade principali, contribuendo a migliorare gli spazi verdi della città. Questa iniziativa nasce dall’impegno condiviso per rendere il quartiere più verde e vivo, coinvolgendo direttamente chi abita e frequenta l’area. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi volontari, che hanno lavorato insieme alle istituzioni per trasformare un’area urbana in un luogo più accogliente.

Nel pomeriggio di venerdì 20 a Malborghetto si è svolto un momento di partecipazione e cura del territorio nell'ambito del Patto comunale di Comunità, che ha visto la collaborazione attiva tra cittadini, volontari e istituzioni. Grazie alla disponibilità dell'Ufficio Verde del Comune di Ferrara è stato possibile realizzare un intervento concreto di riqualificazione ambientale che ha portato alla messa a dimora di 5 alberi e 4 arbusti. L'iniziativa ha registrato un'ampia partecipazione di amici volontari e residenti di Malborghetto, che con entusiasmo e spirito di collaborazione hanno preso parte alle operazioni di piantumazione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Cresce il verde pubblico. Patto Comune-Anas: piantati 79 nuovi alberiIl patrimonio arboreo di Melegnano si amplia con l’aggiunta di 79 nuovi alberi, risultato di un accordo tra il Comune e Anas.

Verde urbano, oltre 240 nuovi alberi in arrivo in cittàDal mese di febbraio, il Comune di Pisa ha iniziato a piantare più di 240 alberi in diverse zone della città, per migliorare gli spazi verdi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.