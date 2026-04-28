1 maggio ai Mercati Generali

Il primo maggio nei Mercati Generali propone un evento musicale con un concerto dal vivo di Addict Ameba, uno dei progetti più noti dell’underground italiano. La serata sarà caratterizzata da un mix di generi che spaziano tra Afrobeat, Ethio-jazz, Psych Rock e musica Latina, offrendo un’esperienza musicale variegata e ricca di sonorità diverse. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative di maggio in questa location.

Un viaggio tra Afrobeat, Ethio-jazz, Psych Rock e musica Latina con il live di Addict Ameba, tra i progetti più interessanti dell’underground italiano. Line up: Alessio Male b2b Kva, Addict Ameba live, Ottavia Zingali, Buena Vibra, Nicola Mazzetti, Salvo Micieli. Food Partner Plante. Tickets on.🔗 Leggi su Cataniatoday.it La settimana di EFA News. 06-02-2026 Notizie correlate Leggi anche: Picnic di Pasquetta ai Mercati Generali Leggi anche: 'Libertà 25 Aprile' ai Mercati Generali Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 'Libertà 25 Aprile' ai Mercati Generali; Mercati nei giorni festivi a Bari: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno con le bancarelle aperte; 1°maggio a Bologna: gli eventi da non perdere per la Festa del Lavoro; SdR26 | Il programma di conferenze Assogestioni al Salone del Risparmio 2026. Sciopero generale 1° maggio 2026, settori coinvolti e servizi garantitiTutto sulla mobilitazione del primo maggio: dai settori coinvolti alle fasce orarie assicurate per treni e voli. Ecco quali servizi sono garantiti ... quifinanza.it Sciopero generale 1° maggio, chi si ferma e quando: orari e fasce di garanziaNon solo Festa dei Lavoratori. Il Primo maggio sarà segnato anche da uno sciopero generale nazionale che rischia di incidere su servizi pubblici ... msn.com PRODUZIONI LUCANE AI MERCATI GENERALI DI MILANO: SOGEMI ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DELLA BASILICATA facebook