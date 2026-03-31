Lunedì 6 aprile, alle ore 13.00, si terrà un picnic di Pasquetta presso i Mercati Generali. L’evento è programmato per quell’orario e luogo specifico, senza ulteriori dettagli su attività o partecipanti. La manifestazione si svolge nel pomeriggio, come annunciato dagli organizzatori.

Lunedi 6 aprile, a partire dalle ore 13.00, appuntamento ai Mercati Generali con il picnic di Pasquetta. Food targato frumento, musica live coi 'Neoprimitivi'. Per acquistare i biglietti cliccare sul seguente link. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Picnic di Pasquetta ai Mercati Generali

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