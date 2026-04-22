' Libertà 25 Aprile' ai Mercati Generali
Il 25 aprile 2026, alle ore 12.00, si svolgerà ai Mercati Generali un evento intitolato 'Libertà 25 Aprile'. La manifestazione prevede un appuntamento pubblico durante la giornata, senza ulteriori dettagli su attività o partecipanti. La ricorrenza si svolge nel rispetto delle modalità previste per gli eventi pubblici in quella data.
Martedì 25 aprile 2026, a partire dalle ore 12.00, appuntamento ai Mercati Generali con la giornata dal titolo 'Libertà 25 Aprile'. Dalle radici toscane all'anima Etno-funk con il live di MarioMario, fino ai viaggi sonori Ethno-Electronic di Clap!Clap. KVA Granita di Fichi, Il discorso del melo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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