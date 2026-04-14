Lavoro irregolare | la Cgil lancia la proposta per una legge contro lo sfruttamento negli appalti

La Cgil ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare volta a contrastare il lavoro irregolare negli appalti e nei subappalti. La proposta mira a ridurre gli abusi nel settore, che portano a precarietà, salari più bassi e rischi maggiori per la sicurezza dei lavoratori. La proposta si inserisce in un contesto di attenzione alle condizioni di lavoro e di contrasto alle pratiche illegali nel settore.

BRINDISI - La Cgil scende in campo con una proposta di legge di iniziativa popolare per contrastare gli abusi nel sistema degli appalti e dei subappalti, fenomeni che generano precarietà diffusa, abbassamento dei salari e indebolimento della sicurezza sul lavoro. In un contesto segnato dalla.🔗 Leggi su Brindisireport.it Una legge contro lo sfruttamento. Task force per maggiori controlliGROSSETO Un dibattito per trasformare le buone pratiche di contrasto allo sfruttamento lavorativo in norme strutturali. La Sardegna ha approvato una legge sul salario minimo per chi lavora negli appalti pubblici. Cosa prevedeIl Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge sul salario minimo regionale.