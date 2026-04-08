Zeudi Di Palma a Belve i fan attaccano Monica Setta su X | il vecchio copione degli Zeudiners

Durante una puntata di Belve, Zeudi Di Palma ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno poi rivolto commenti negativi a Monica Setta su X. La discussione ha riportato alla memoria episodi passati in cui altre figure pubbliche sono state bersaglio di insulti, minacce e contenuti manipolati con l’intelligenza artificiale. I commenti degli utenti hanno riproposto un copione già visto, caratterizzato da attacchi mirati e reazioni virali sui social network.

Monica Setta critica Zeudi Di Palma dopo Belve e viene travolta dagli Zeudiners. È già successo a Grazia Sambruna: mesi di insulti, minacce e deepfake generati con l'intelligenza artificiale. È un meccanismo che si attiva ogni volta che il nome di Zeudi Di Palma viene associato a una critica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Monica Setta non apprezza Zeudi Di Palma a Belve, la madre: “Disprezzo verso una donna più giovane”Monica Setta ha lasciato un commento di non apprezzamento verso Zeudi Di Palma a Belve, ma la madre di lei si è arrabbiata ed ha commentato...

Zeudi Di Palma a Belve: "Il tatuaggio più strano? Una vagina. Ecco come ho speso i soldi dei fan"Tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve c'è anche la napoletana Zeudi Di Palma, miss Italia 2021.

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Zeudi Di Palma a Belve convince a metà, il no a Valeria Golino per L’arte della gioia e le dichiarazioni sul suo orientamento sessuale: Mi hanno imposto di ...Nell’intervista a Belve, Zeudi Di Palma mostra sicurezza e ambizione, ma tra contraddizioni, dichiarazioni discutibili e costruzione del personaggio emergono fragilità e incoerenze che fanno rifletter ... gay.it

Zeudi Di Palma a Belve racconta i 50mila euro e l’ex di ChanelZeudi Di Palma a Belve, tra fondo dei fan, critiche e rinascita Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021 e oggi streamer di punta su Twitch, è stata ospite di ... assodigitale.it

Zeudi Di Palma, a Belve: « Vi dico tutto sui 50mila euro dei fan e sulla mia omosessualità rifiutata» - facebook.com facebook

Zeudi Di Palma: "Ho rifiutato Valeria Golino. All'ex di Chanel Totti ho tatuato una vagina" #Belve x.com