Zes del Sud le opportunità dell’avviso per gli investimenti strategici

È stato pubblicato un avviso pubblico che mette a disposizione finanziamenti per investimenti strategici nelle zone industriali, produttive e artigianali del Sud Italia. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo di queste aree attraverso risorse destinate a progetti di rilievo. La procedura è rivolta alle imprese interessate a promuovere iniziative di investimento nelle regioni meridionali.

“Circ-Uits”, dal Politecnico di Milano soluzioni 4.0 per ridurre i rifiuti elettronici Casoria, sì al Bilancio di previsione. Barra (Bilancio): Conti in ordine ed investimenti per il futuro È stato pubblicato l’avviso pubblico destinato a finanziare investimenti strategici per le aree industriali, produttive e artigianali del Sud Italia. La Struttura di missione ZES (Zona Economica Speciale) stimola, così, nuova linfa per l’economia e l’attrattività del Mezzogiorno. Obiettivo dell’azione, infatti, è proprio colmare il divario infrastrutturale attraverso il miglioramento della viabilità e un deciso innalzamento della qualità dei servizi pubblici a supporto delle imprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Zes, Marrone (Confapi): “Ora più investimenti strategici”“La ZES Unica 2025 rappresenta un’evoluzione importante delle politiche di incentivo agli investimenti nel Mezzogiorno e i dati mostrano come la...

La Zes Unica funziona, Marrone (Confapi): Campania protagonista, ora investimenti più strategiciUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.

Zes Unica del Sud, investimenti complessivi a quota 8,5 miliardiGenova - I dati presentati al Forum Ambrosetti Verso Sud a Sorrento e relativi alla Zes Unica del Mezzogiorno, la più grande area Zes del Mediterraneo, illustrano una forte accelerazione di questo ... ilsecoloxix.it

Barrese(Intesa), Sud parte trainante crescita Paese grazie a ZesIl ruolo strategico ricoperto dalle Zes nella crescita del Mezzogiorno (uno strumento eccezionale per il Paese ma in particolare per il Sud) al centro dell'intervento del responsabile Divisione ... ansa.it

ZES Unica Mezzogiorno 2026-2028: oltre 4 miliardi per gli investimenti nel Sud Italia Per approfondire novità e aspetti operativi della misura, abbiamo intervistato doriano pingitore, consulente strategico di Innova Finance con esperienza pluriennale nella fi - facebook.com facebook

Bando infrastrutture Zes, 300 milioni al Sud (34 per la Calabria): parte la corsa ai fondi x.com