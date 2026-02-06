Fattore Mezzogiorno così gli investimenti corrono verso il Sud

Gli investimenti stanno crescendo nel Sud Italia. Le aziende e le istituzioni puntano sul “Fattore Mezzogiorno”, una strategia che combina economia, politiche pubbliche e capacità imprenditoriali. L’obiettivo è rilanciare l’area e creare nuove opportunità di sviluppo. Sono in movimento progetti e risorse, con l’idea di dare una svolta concreta al Meridione.

«Fattore Mezzogiorno». Ovvero, «una combinazione di dinamiche economiche, politiche pubbliche e capacità imprenditoriale che ha restituito all’area una rinnovata centralità nel dibattito sullo sviluppo nazionale». Il Check-up Mezzogiorno 2025, realizzato da Confindustria e Srm, il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, spiega così perché da freno del Paese il Sud è diventato il nuovo motore della crescita. Un «fattore» appunto, verso il quale anche il report diffuso ieri restituisce l’immagine «di un’economia che, pur all’interno di un contesto macroeconomico e geopolitico ancora complesso e caratterizzato da elementi di incertezza, mostra segnali di rafforzamento strutturale e una dinamica di crescita che, negli ultimi anni, si è rivelata mediamente più sostenuta rispetto a quella del resto del Paese». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

