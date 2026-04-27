Zero contatto fisico | ecco le nuove armi della polizia cinese

In Cina, le forze dell'ordine stanno esplorando metodi di intervento che evitino ogni contatto diretto con le persone durante le operazioni di controllo dei disordini pubblici. Queste nuove tecniche vengono considerate come alternative alle tradizionali procedure che prevedevano l’uso di forza fisica o strumenti di immobilizzazione. L’obiettivo dichiarato è di trovare strumenti più sicuri e meno invasivi per gestire le situazioni di tensione nelle manifestazioni pubbliche.

In Cina la polizia sta valutando nuovi metodi di controllo dei disordini pubblici che non richiedano alcun contatto fisico. Le nuove “frecce” nella faretra della Polizia Armata del Popolo (PAP) coincidono con droni, veicoli blindati senza equipaggio e cani robot in grado di intervenire in maniera efficace e senza mettere a rischio l'incolumità degli agenti. La tradizionale polizia in tenuta antisommossa potrebbe dunque presto lasciare spazio a macchine autonome. Le nuove armi della polizia cinese. Gli esperti di ingegneria della PAP hanno delineato uno scenario del genere: una folla, aizzata da voci relative a un colpo di Stato militare, che si raduna nella piazza centrale di una grande città per assaltare le principali installazioni governative locali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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