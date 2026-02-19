Operazione della polizia | le immagini della droga e delle armi rinvenute dalla polizia
La polizia di Mesagne, sotto la guida del vicequestore Giuseppe Massaro, ha sequestrato droga e armi durante un'operazione condotta questa mattina. La scoperta arriva dopo un blitz all’alba che ha portato all’arresto di sette persone coinvolte in attività illecite. Le autorità hanno diffuso un video che mostra le sostanze stupefacenti e le armi trovate nel corso delle perquisizioni. La scena riprende i dettagli del sequestro, mettendo in evidenza l'entità del materiale confiscato. La comunità attende ulteriori sviluppi sulle indagini.
Due arresti per droga e armi clandestine, sanzioni per 22mila euro e 600 grammi di droga sequestrati: maxi operazione della polizia anche nel Chietino [VIDEO]Nella recente operazione condotta nel Chietino, la polizia ha arrestato due persone per droga e armi clandestine, sequestrando circa 600 grammi di sostanze stupefacenti e coltelli a serramanico.
