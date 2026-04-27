Zazzaroni | Milan Juve? Non riuscivo a non pensare ai tifosi che hanno pagato 139 euro in curva

Un commento recente ha attirato l’attenzione sui costi dei biglietti per la partita tra Milan e Juventus, con un commentatore che ha sottolineato come fosse difficile non pensare ai tifosi che hanno speso 139 euro per un posto in curva. La riflessione si concentra sul prezzo dei tagliandi e sul valore percepito dai supporter presenti allo stadio. La questione ha suscitato discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

. Il commento del direttore del Corriere dello Sport. Sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha espresso un giudizio sferzante su Milan-Juventus e, più in generale, sulla crisi profonda che sta attraversando il mondo arbitrale. Il giornalista ha esordito con un pensiero rivolto al pubblico di San Siro, intrecciando l’aspetto sportivo a quello giudiziario: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Seguendo la partita di San Siro non riuscivo a non pensare ai tifosi che avevano pagato 139 euro per una curva al secondo anello, ma anche alla valanga di fango che un’indagine al di sotto di ogni sospetto ha scaricato su Gianluca Rocchi ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zazzaroni: «Milan Juve? Non riuscivo a non pensare ai tifosi che hanno pagato 139 euro in curva» Notizie correlate "Pensa pagare 150 euro per questo...": ai tifosi Milan-Juve non è piaciutaPoche occasioni da gol, pochissime emozioni: Milan-Juventus, per la seconda volta consecutiva, termina 0-0. Leggi anche: Verona-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia: il comunicato della Curva Sud Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La moviola di Milan-Juve: il gol di Thuram era in fuorigioco?; Torino-Inter, Zazzaroni pronostica vittoria nerazzurra. Caressa no. Milan-Juve…; Indagine al di sotto di ogni sospetto; Zazzaroni su Lotito: Una cosa giusta l'ha fatta ed è il ritorno di Sarri!. Zazzaroni: Guardavo Milan-Juve e pensavo ai 139 euro per un posto in curva. Arbitri? Vittime del loro narcisismoSulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato Milan-Juventus e le polemiche sugli arbitri, senza usare mezzi termini: Seguendo la partita di San Siro non riuscivo a ... tuttojuve.com Zazzaroni: Seguendo Milan-Juve non riuscivo a non pensare ai tifosi che hanno speso 139 euroIvan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha dedicato il suo editoriale odierno allo scialbo spettacolo visto ieri sera in Milan-Juventus: Seguendo. tuttomercatoweb.com Lele Adani quasi disgustato da Milan Juve Ne approfitta per portare avanti la sua battaglia Le dichiarazioni complete nel primo commento x.com Lele Adani quasi disgustato da Milan Juve Ne approfitta per portare avanti la sua battaglia Le dichiarazioni complete nel primo commento - facebook.com facebook