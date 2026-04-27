Zazzaroni durissimo | Seguendo Milan-Juve non riuscivo a non pensare al costo dei biglietti

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato recentemente la partita tra Milan e Juventus, soffermandosi anche sui costi dei biglietti. Ha espresso un giudizio molto severo, sottolineando la difficoltà nel seguire l'incontro senza riflettere sulla spesa richiesta per assistere all'evento. La sua riflessione si è estesa oltre il match, toccando temi legati ai prezzi degli accessi agli eventi sportivi.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha voluto spendere alcune parole su Milan-Juventus di ieri sera tramite il suo consueto editoriale. Il giornalista sportivo ha voluto commentare il big match con toni davvero duri, toccando però anche la delicata questione arbitrale che ha colpito il mondo del calcio italiano. Da sottolineare anche le parole legate al prezzo esorbitante dei biglietti per la sfida. Ecco, di seguito, le sue parole "Seguendo Milan-Juve non riuscivo a non pensare ai tifosi che avevano pagato 139 euro una curva, secondo anello, ma anche alla valanga di merda che un’indagine al di sotto di ogni sospetto ha scaricato su Gianluca Rocchi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Zazzaroni durissimo: “Seguendo Milan-Juve non riuscivo a non pensare al costo dei biglietti” Notizie correlate Zazzaroni: «Milan Juve? Non riuscivo a non pensare ai tifosi che hanno pagato 139 euro in curva»di Redazione JuventusNews24Zazzaroni: «Milan Juve? Non riuscivo a non pensare ai tifosi che hanno pagato 139 euro in curva». Inizia il Carnevale d'Abruzzo a Francavilla al Mare: costo dei biglietti, percorso, modifiche alla viabilitàPrende ufficialmente il via domenica 8 febbraio la 71esima edizione del Carnevale d’Abruzzo, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della... Tutti gli aggiornamenti Zazzaroni: Seguendo Milan-Juve non riuscivo a non pensare ai tifosi che hanno speso 139 euroIvan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha dedicato il suo editoriale odierno allo scialbo spettacolo visto ieri sera in Milan-Juventus: Seguendo. tuttomercatoweb.com Zazzaroni: Guardavo Milan-Juve e pensavo ai 139 euro per un posto in curva. Arbitri? Vittime del loro narcisismoSulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato Milan-Juventus e le polemiche sugli arbitri, senza usare mezzi termini: Seguendo la partita di San Siro non riuscivo a ... tuttojuve.com