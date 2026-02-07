Inizia il Carnevale d' Abruzzo a Francavilla al Mare | costo dei biglietti percorso modifiche alla viabilità

Questa mattina a Francavilla al Mare è iniziata ufficialmente la 71esima edizione del Carnevale d'Abruzzo. Le strade si sono riempite di carri, maschere e tanta allegria, mentre i cittadini si preparano a vivere alcuni giorni di festa tra musica, sfilate e modifiche alla viabilità. I biglietti per partecipare sono già in vendita e il percorso della sfilata è stato leggermente rivisto rispetto agli anni scorsi.

Prende ufficialmente il via domenica 8 febbraio la 71esima edizione del Carnevale d'Abruzzo, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della tradizione, che anche quest'anno animerà le strade e le piazze di Francavilla al Mare con colori, musica e spettacolo.L'apertura è prevista a partire.

