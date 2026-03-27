La Roma ha deciso di interrompere il trasferimento di Bryan Zaragoza, che non entrerà a far parte della rosa nella prossima stagione. La società dovrà versare una penale al Bayern, pari a un importo stabilito nel contratto di trasferimento. La scelta di interrompere la trattativa si è concretizzata dopo le valutazioni tecniche e delle condizioni contrattuali. Zaragoza non sarà più disponibile per la squadra giallorossa.

La Roma prepara il “de profundis” tecnico per l’operazione Bryan Zaragoza, destinato a iscriversi ufficialmente alla lista delle meteore più onerose dell’era recente giallorossa. L’esterno spagnolo, sbarcato a Trigoria a gennaio su pressione di un Gasperini alla ricerca disperata di specialisti mancini, non ha convinto né il tecnico né l’ambiente, scivolando in fondo alle gerarchie offensive. I numeri certificano il fallimento: 3 milioni già versati per il prestito oneroso al Bayern Monaco, a cui si aggiungeranno 500mila euro di penale per il mancato riscatto il prossimo 30 giugno. Un esborso totale di 3,5 milioni per un calciatore che ha collezionato meno minuti di comprimari come Venturino e Vaz, superando nelle statistiche d’impiego solo il giovane Arena. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, flop Zaragoza: addio a giugno e penale da versare al Bayern

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