Bryan Zaragoza, il nuovo acquisto della Roma, si è trovato coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione. Il giocatore spagnolo, considerato una promessa, sembrava destinato a brillare nel calcio europeo, ma un litigio con l’allenatore del Bayern Monaco, Tuchel, ha cambiato le cose. La sua carriera ha subito una battuta d’arresto, e ora si cerca di capire come reagirà in Italia.

Il nuovo acquisto della Roma, Bryan Zaragoza, sembrava essere una nuova stella nascente del calcio spagnolo. Ma da due anni non riesce ad essere più quel giocatore visto al Granada e per cui il Bayern Monaco aveva speso circa 15 milioni. Ora i giallorossi l’hanno ottenuto in prestito con diritto di riscatto di 13 milioni. Marca scrive: Bryan Zaragoza, classe 2001, è stato uno dei grandi artefici del ritorno del Granada in Liga nel 2023. La sua doppietta contro il Barcellona l’8 ottobre di quell’anno, lo ha fatto salire alla ribalta. Ma gli eventi, improvvisamente, sono precipitati. De la Fuente lo ha chiamato in Nazionale per coprire l’infortunio di Yeremy Pino e solo quattro giorni dopo, il 12 ottobre, ha fatto il suo debutto con la Spagna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bryan Zaragoza sembrava essere una nuova stella spagnola, ma il litigio con Tuchel al Bayern Monaco cambiò tutto

La Roma ha trovato l’accordo con il Bayern Monaco per Bryan Zaragoza.

La Roma ha annunciato l’arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco.

