Zampolli ha dichiarato che c'è oltre il 50% di probabilità che l'Italia si qualifichi per il Mondiale negli Stati Uniti. Nel frattempo, un inviato speciale di Trump ha annunciato che incontrerà il presidente della FIFA a Miami durante il fine settimana, in occasione del Gran Premio di Formula 1. La discussione si concentra su questioni legate alla qualificazione del team nazionale e sugli incontri ufficiali previsti durante l'evento automobilistico.

Double down dicono negli Usa, termine legato al blackjack. Se ci credi, raddoppia la puntata. Paolo Zampolli nei giorni scorsi aveva lanciato quella che pareva (pare) essere una folle idea: Italia ripescata al Mondiale al posto dell'Iran, che peraltro non ha rinunciato alla partecipazione nonostante il conflitto in corso tra la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti d'America, una delle tre sedi della manifestazione assieme a Canada e Messico. Oggi, intervenendo alla trasmissione radiofonica "La Politica nel Pallone” di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento, l'inviato speciale di Donald Trump ha rilanciato l'idea: "Che percentuale c’è per la partecipazione dell’Italia ai Mondiali? Penso più del 50% - ha detto Zampolli -.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zampolli insiste: "Più del 50% di chance che l'Italia vada al Mondiale americano"

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