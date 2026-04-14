Affidamento in house ad Ataf polveriera pronta ad esplodere | nervi tesi nel campo largo
La questione dell’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale sta creando tensioni tra le parti coinvolte. La situazione è considerata delicata e potrebbe portare a confronti accesi. Le discussioni si sono intensificate nelle ultime settimane, evidenziando divisioni tra chi sostiene la gestione diretta e chi propone altre soluzioni. La decisione finale sembra ancora lontana, mentre le parti continuano a confrontarsi sulle modalità di affidamento.
È una polveriera pronta a esplodere l’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale. La proposta di delibera che conferisce alla sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo il mandato per la richiesta al presidente della Provincia della delega per continuare a gestire in proprio il tpl.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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