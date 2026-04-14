Affidamento in house ad Ataf polveriera pronta ad esplodere | nervi tesi nel campo largo

La questione dell’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale sta creando tensioni tra le parti coinvolte. La situazione è considerata delicata e potrebbe portare a confronti accesi. Le discussioni si sono intensificate nelle ultime settimane, evidenziando divisioni tra chi sostiene la gestione diretta e chi propone altre soluzioni. La decisione finale sembra ancora lontana, mentre le parti continuano a confrontarsi sulle modalità di affidamento.