Il 27 aprile è andato in onda il quinto episodio di Yumi's Cells 3, disponibile sulla piattaforma Viki. In questa puntata si assiste a un episodio di violenza tra i personaggi Soon Rok e Ju Ho, che si affrontano fisicamente a causa di questioni legate a Yumi. La scena rappresenta un momento di forte tensione tra i due protagonisti.

? Cosa sapere Soon Rok e Ju Ho si scontrano fisicamente per Yumi il 27 aprile.. L'episodio 5 di Yumi's Cells 3 su Viki mostra il conflitto tra i protagonisti.. Il 27 aprile 2026, la piattaforma Viki trasmetterà gli episodi 5 e 6 di Yumi’s Cells 3, portando alla luce un violento scontro fisico tra Soon Rok e Ju Ho scaturito dai sentimenti per la protagonista Yumi. La nuova fase della serie, basata sul celebre webtoon che esplora la psiche di una comune impiegata attraverso le sue cellule cerebrali, sta per entrare nel vivo con tensioni inaspettate. Le immagini appena diffuse mostrano una scena di forte impatto: Yumi appare visibilmente sconvolta mentre si ritrova in mezzo a un confronto acceso tra i due uomini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yumi’s Cells 3: scontro violento tra Soon Rok e Ju Ho per amore

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